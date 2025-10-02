Atraparon a dos salteños robando dentro de un colectivo de la línea 2

Ayer, dos hombres fueron detenidos tras intentar robarle el celular a un adolescente mientras viajaba en un colectivo de la línea 2.

Según relató la víctima, todo ocurrió mientras el colectivo circulaba con pasajeros: “Me abrió el bolsillo y me sacó el celular mientras estaba sentado. Me di cuenta en el momento”.

Durante el forcejeo, otro pasajero intervino para defenderlo y ayudó a contener la situación.

El chofer del colectivo, según FM Profesional, actuó de inmediato: detuvo la unidad, cerró las puertas y pidió la presencia policial. “Dije que llamen a la Policía y el chofer paró el colectivo. Los tipos quedaron adentro”, explicó el adolescente.

La Policía, que ya se encontraba apostada en una de las paradas próximas, llegó rápidamente y detuvo a los sospechosos.

Gracias a la rápida intervención, la víctima pudo recuperar su teléfono. “Ya lo tengo de nuevo”, concluyó.