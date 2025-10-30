Circunvalación Noroeste: Exigen a la contratista hacerse cargo del bacheo

La circunvalación noroeste inaugurada en febrero del 2024 todavía no fue recepcionada oficialmente y que las obras que se realizan actualmente, forman parte del proceso habitual de control y garantía establecido por contrato.

Según comentó el director de Vialidad de la Provincia, Gonzalo Macedo, la carpeta de rodamiento no contaba con los valores estipulados por las normas y los pliegos, por lo que la empresa debe realizar las reparaciones correspondientes.

“No son empleados ni máquinas de Vialidad, es la empresa la que está corrigiendo los defectos”, explicó en FM Aries que los trabajos de bacheo y reparación que tienen lugar en la Circunvalación Noroeste le corresponden a la empresa contratista, UTE Ingeniería Medina S.A. – Vicente Moncho Construcciones S.R.L.

Además, que estas obras no representan un costo adicional a la Provincia, ya que la contratista usa el fondo de reparo, que es un porcentaje retenido de cada certificación de obra que se destina a cubrir intervenciones posteriores.

Informó que, una vez concluidos las tareas de bacheo, se colocará una carpeta asfáltica sobre la traza y pintura horizontal renovada.

Una vez que pase la época estival y dependiendo de su comportamiento, se podría hacer la recepción definitiva en abril del 2026.