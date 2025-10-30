Falleció el hombre que chocó con una camioneta mientras iba hacia una escuela en El Carril

Una verdadera tragedia sacudió a El Carril ya que en las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Jesús Ubaldo Romero, un hombre de 42 años que habia chocado con una camioneta mientras llevaba a una nena a la escuela.

El siniestro vial tuvo lugar el pasado martes en la esquina de Juan Carlos Dávalos y Luis D'Andrea. Ese día Romero junto a una menor se trasladaban en una motocicleta cuando habrían sido impactados por una camioneta.

"Justo yo estaba yendo a comprar en la esquina y vi cómo volaron los dos, un chango y una chiquita, parece que iban a la escuela", contó un vecino a QuePasaSalta.

En primera instancia ambos fueron internados de urgencia en el hospital de la zona, pero debido a su grave estado de salud Romero perdió la vida este miércoles. Por su parte, la menor permanece internada con pronóstico reservado.