Preocupación en El Carril: Aumentan los casos de conductores y menores ebrios

Pese a las campañas de concientización y las normativas vigentes, el alcohol al volante sigue siendo una peligrosa constante en las calles de El Carril y en todo el Valle de Lerma. Así lo advirtió el director de Tránsito municipal de El Carril, Simón Tolaba, quien dio cuenta de cifras alarmantes que muestran una preocupante falta de responsabilidad ciudadana.

Según los datos oficiales, entre 10 y 20 conductores son detectados con alcohol en sangre en cada operativo, sin importar la hora o el punto de control. “Es una cifra altísima para una localidad pequeña”, advirtió el funcionario.

Sin embargo, lo más grave, remarcó, es la presencia de menores al mando de motocicletas, muchos de ellos en estado de ebriedad. “Nos preocupa ver a adolescentes conduciendo y que los propios padres intenten justificar sus actos. No se trata de un juego, es poner en riesgo sus vidas y las de otros”, señaló Tolaba.

Desde el área de Tránsito reconocen que la combinación de alcohol, velocidad y falta de casco se ha vuelto una mezcla letal.

"Cada maniobra bajo esas condiciones es una ruleta rusa”

El municipio evalúa reforzar los controles durante los fines de semana y ampliar las campañas de prevención en escuelas y espacios públicos, con el objetivo de cambiar hábitos que ponen en riesgo a toda la comunidad.