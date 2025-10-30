La Semana del Sándwich trae promociones y descuentos imperdibles

Desde la Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo y en colaboración a la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines se presentó la Semana del Sándwich. La propuesta busca impulsar la actividad gastronómica local y brindar a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar de una de las comidas que reusltan más populares.

El lanzamiento se realizó esta mañana en Chicken Chill (Florida 62), con la participación de Fernando García Soria, coordinador del Ente de Turismo; Fredy Soria y Mariano García Cainzo, por la Cámara Hotelera Gastronómica; Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo; y Lía Rivella, en representación de ASAT.

De esta manera durante toda una semana, los locales adheridos ofrecerán descuentos y promociones exclusivas en diferentes variedades de sandwiches con el objetivo de continuar posicionando a la gastronomía salteña como un atractivo diferente de la ciudad.

A través de la cuenta de @turismosla podrán conocerse las promociones vigentes.

Mediante esta iniciativa, la ciudad de Salta continúa fortaleciendo su agenda gastronómica, promoviendo el desarrollo del sector privado y ofreciendo diferentes experiencias para disfrutar durante todo el año.