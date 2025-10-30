Cumpleaños 65 de Maradona: Mauro Laspada contó como fue el día que conoció al "10"

InformateSalta dialogó con Mauro Laspada, ex jugador y director técnico en distintos clubes, contó cómo fue el momento que compartió con Digo Maradona, que marcó su vida para siempre.

“En mi inicio como deportista, yo estaba en las inferiores de Independiente y cada vez que había partido en el club, nosotros íbamos a operar la manga que se infla para que salgan los jugadores y no les tiren proyectiles ni nada, y con esos nos ganábamos unos pesos. Tuve la suerte de estar en la manga el día en Newell's juega en Independiente y era la vuelta de Maradona al fútbol argentino”, relató.

Laspada recordó emocionado que cuando Diego apareció por la manga, “es la única persona que vi en mi vida con un aura blanca. No sé qué sentirán las personas a las que se les ha aparecido la Virgen o algún santo, pero para mí Diego es la única persona que vi con esa aura blanca, me provocó un escalofrío que hasta ahora se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo. Se profundizó mi admiración”.

En lo que sería su cumpleaños 65 todos los amantes del fútbol le envían un abrazo al cielo a Diego Armando Maradona, siinónimo de fútbol.

"Fui deportista profesional no por un legado familiar sino por haber crecido en la época en que Maradona hacía todo lo que hacía dentro de la cancha. De chicos crecemos con Batman, Superman el hombre araña, fueron compañeros de la infancia pero yo no quería ser como ellos, yo quería ser como Maradona. Yo era chiquito y me despertaba a las 9 de la mañana porque pasaban en vivo los partidos de Italia para ver a Maradona. Para mí se acaba de ir una parte importante de mi vida”, expresó el ex futbolista radicado en Salta.