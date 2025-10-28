Tras la euforia poselectoral, el dólar vuelve a subir en Salta, ¿a cuánto cotiza?

El mercado cambiario en Salta exhibe este martes una leve alza en la cotización del dólar, un día después de la fuerte baja registrada como efecto directo de los resultados de las Elecciones Nacionales Legislativas y la contundente victoria de La Libertad Avanza en los comicios.

Según las pizarras del Banco Nación (BNA), el dólar oficial sube $45 este martes y se ubica en $1.505 para la venta. Esta cotización contrasta con la marcada caída del 8,9% que se había registrado durante la jornada de ayer lunes, cuando la divisa se vendía a $1.370, reflejando el fuerte impacto poselectoral.

En el mercado paralelo, el dólar "blue" también mostró un nuevo impulso en las primeras horas del día. Si bien ayer cerró con fuertes bajas que lo ubicaron en torno a los $1.414 en la punta vendedora, este martes su precio se ubicó en $1.485 a nivel nacional.

En Salta, los operadores locales informaron que el precio se encuentra muy inestable durante la mañana. Alrededor del mediodía, el dólar "blue" se comercializaba entre $1.445 para la compra y $1.485 para la venta, según datos reportados por fuentes locales. El sitio InfoDolar lo ubicó en $1.465 para la compra y $1.500 para la venta al mediodía de hoy.

La tendencia al alza se extiende a los tipos de cambio financieros, luego de las caídas de tres dígitos observadas el lunes. El dólar MEP avanza, negociándose en las pantallas a $1.470,69, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.486,76, con ambas cotizaciones registrando un incremento cercano al 2% respecto al cierre de la jornada anterior.