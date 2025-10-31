Marcharon por Agustín Herrera: “Los médicos lo diagnosticaron mal, incluso lo abandonaron"

Ayer se llevó adelante en Tartagal la marcha por Agustín Herrera, momento que los familiares y allegados pidieron por justicia y esclarecimiento.

Agustín tenía 17 años, se encontraba cursando el último año de secundaria y perdió la vida el pasado 20 de octubre, por lo que llevaron adelante un pedido de justicia.

César, su padre, comentó a El Once Tv que los médicos que debían intervenir en el hecho no se hicieron presentes en el nosocomio a tiempo: “Mi hijo falleció, una vida joven”.

Informó que la Fiscalía interviniente actuó inmediatamente ante la denuncia que él radicó el día que falleció su hijo, según comentó, la autopsia da como resultado preliminar que habría muerto por peritonitis: “Mi hijo tenía apendicitis y acá en el hospital no lo supieron detectar, incluso lo abandonaron, diagnosticaron mal, los dos médicos clínicos que lo atendieron cuando llegamos el sábado por la mañana”.

Dio a conocer que el abogado Ramber Ríos, presentó la imputación para los dos clínicos que lo atendieron y no supieron diagnosticarlo a tiempo: “No ordenaron ninguna ecografía, en ningún momento me dijeron que tenía apendicitis”.

A esto agregó que uno de los médicos ordenó una ecografía para el día lunes: “Estábamos en sábado, para él no era ninguna urgencia que mi hijo sea atendido porque él también lo diagnosticó como gastroenteritis”.

Recordó además como junto a su hijo se amanecían en la guardia sentados en una silla en observación.