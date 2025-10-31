La tarjeta, ¿el nuevo salvavidas?: Crece el endeudamiento en Salta

Según un informe, Salta lidera el ranking nacional de deuda con tarjeta de crédito. El estudio indica que cada vez más personas recurren a este medio de pago para poder llegar a fin de mes.

Una encuesta callejera de El 10 TV reveló que los salteños suelen usar la tarjeta para comprar ropa y, en menor medida, alimentos, generalmente en cuotas, lo que puede convertirse en una “bola de nieve” difícil de controlar.

Algunos también admitieron tener pagos atrasados.

¿Vos qué compras? ¿Tenés deudas?

Una de las ciudadanas, dijo: " Si uso la tarjeta de crédito para ropa y tengo una pequeña deuda".

Otra mujer sostuvo: "La uso para comprar de todo, porque para mí es más facil salir con la tarjeta". Además dijo que compra alimentos.

Además, un matrimonio contó: "La usamos para comprarnos ropa".