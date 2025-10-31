Comunicado del hospital Materno Infantil: Se confirmó que la beba de Palermo murió por un paro causado por una descarga

En la jornada de hoy se conoció la lamentable noticia de la muerte de una beba de tan sólo un año y tres meses. Desde el Hospital Público Materno Infantil confirmaron que la niña murió producto de una descarga eléctrica directa.

“La nena fue trasladada por sus familiares al Centro de Salud Nº 56 del barrio Palermo, donde le realizaron maniobras de reanimación inicial. Posteriormente, el SAMEC efectuó su traslado en código rojo al Hospital Público Materno Infantil, donde los equipos de emergencia pediátrica continuaron con maniobras de reanimación avanzada” detalla el comunicado sobre la asistencia.

Agregan que, además, pese a la intervención del primer nivel de atención, el sistema de emergencias y el equipo de emergencia pediátrica del Hospital Materno Infantil, la paciente falleció por un paro cardiorrespiratorio causado por la descarga eléctrica.

Las autoridades del nosocomio también alertaron sobre la importancia de las conexiones eléctricas y cómo se debe accionar para evitar este tipo de tragedias. “Se recuerda a las familias la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar accidentes domésticos en bebés, niños y adolescentes” finaliza el comunicado.