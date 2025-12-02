Ruta del Sarampión: Por ahora, no hay contagios confirmados

Desde el 24 de noviembre rige un alerta epidemiológica en el país por el ingreso de cuatro viajeros desde Bolivia, por el norte, los cuales atravesaron gran parte de Argentina para arribar a Uruguay.

Los pasajeros que dieron positivo en sarampión, estuvieron en contacto con otros pasajeros durante su viaje en colectivo, algunos de ellos en Salta. Por ahora, no se confirmaron contagios asociados a ese evento.

Desde Nación, aseguraron que la vigilancia intensificada seguirá activa hasta el 12 de diciembre, que es el tiempo máximo esperado para la aparición de casos secundarios.

A través del ministerio de Salud de la Nación, garantizaron la provisión de vacunas a todas las jurisdicciones, y refuerza permanentemente el stock estratégico.

El 3 de noviembre se enviaron 63.000 dosis de doble viral a las provincias del NOA y NEA para fortalecer el recupero de esquemas atrasados en niños, adolescentes y adultos.