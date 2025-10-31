Murió una beba en B° Palermo, habría sufrido una descarga por una conexión clandestina

Una beba de 1 año y 7 meses perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica dentro de su vivienda, en barrio Palermo, en la zona oeste de la ciudad de Salta.

El episodio ocurrió en una casa precaria ubicada sobre avenida Hipódromo de Limache y Beruti.

Aparentemente, habría sufrido una descarga por una instalación eléctrica clandestina. "Tuvo que pasar esto para que alguien venga y vean el estado en el que vive esta gente", contó una vecina en Todo Salta Noticias.

En el lugar trabaja el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que realiza pericias para determinar las causas exactas del hecho.

La escena se encuentra resguardada mientras continúa la investigación, bajo la dirección de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas.