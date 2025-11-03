¡Arrancó el CyberMonday! Descuentos, financiación y nuevas tendencias de consumo

¡Arrancó el CyberMonday! Descuentos, financiación y nuevas tendencias de consumoSociedad03/11/2025
El CyberMonday 2025 comenzó este lunes, consolidándose como uno de los eventos más importantes del año para el comercio electrónico en Argentina.
Cerca de 1.000 empresas lanzan ofertas de hasta 40%, con alternativas de pago en cuotas sin interés y envíos rápidos, en un intento de reactivar el consumo en un contexto económico desafiante.
Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento se extenderá hasta el miércoles 5 de noviembre, y se espera que el volumen de ventas se multiplique entre tres y cinco veces respecto a un período habitual, equivalente a lo que se factura normalmente en entre 9 y 15 días.
Riesgo de estafas y ciberataques
Las amenazas más comunes son el phishing, que suplantan la identidad de marcas para obtener información personal o financiera, y enlaces o promociones falsas a través de WhatsApp, correo electrónico, SMS o redes sociales.
Para comprar con seguridad, los especialistas recomiendan:
- Operar solo en el sitio oficial www.cybermonday.com.ar
- Verificar la reputación del vendedor y la correcta escritura del nombre de la marca
- Confirmar la presencia de “https” y el candado de seguridad en los portales
- No abrir archivos ni enlaces de fuentes desconocidas
- Utilizar contraseñas robustas y autenticación en dos pasos, mantener dispositivos actualizados y evitar guardar datos de tarjetas en equipos compartidos.
- Comparar productos, precios y guardar comprobantes de pago.
- Revisar las políticas de garantía, reembolso y devolución