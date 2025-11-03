¡Arrancó el CyberMonday! Descuentos, financiación y nuevas tendencias de consumo

El CyberMonday 2025 comenzó este lunes, consolidándose como uno de los eventos más importantes del año para el comercio electrónico en Argentina.

Cerca de 1.000 empresas lanzan ofertas de hasta 40%, con alternativas de pago en cuotas sin interés y envíos rápidos, en un intento de reactivar el consumo en un contexto económico desafiante.

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento se extenderá hasta el miércoles 5 de noviembre, y se espera que el volumen de ventas se multiplique entre tres y cinco veces respecto a un período habitual, equivalente a lo que se factura normalmente en entre 9 y 15 días.

Riesgo de estafas y ciberataques

Las amenazas más comunes son el phishing, que suplantan la identidad de marcas para obtener información personal o financiera, y enlaces o promociones falsas a través de WhatsApp, correo electrónico, SMS o redes sociales.

Para comprar con seguridad, los especialistas recomiendan: