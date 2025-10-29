CyberMonday Argentina 2025: cuándo es y qué beneficios ofrecerán más de 900 comercios

Noviembre arranca con el CyberMonday, la feria de descuentos online más importante del país. Durante tres días, miles de marcas ofrecerán promociones exclusivas en productos de tecnología, viajes, indumentaria, electrodomésticos, belleza, hogar y mucho más.

La edición 2025 se realizará el lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de noviembre, desde las 00:00 horas del primer día. Se espera una participación masiva, con más de 800 marcas confirmadas y 15.000 megaofertas disponibles en el sitio oficial del evento.

Este año, participarán 868 marcas de diversos rubros. Entre las más destacadas se encuentran:

Viajes: Almundo, Colonia Express, Pax, Assist Card, Aeropuertos Argentina, Universal Assistance.

Deportes y fitness: Dexter, Stock Center, Open Sports, Frávega, Megatone, Mercado Libre.

Salud y belleza: Farmacity, Pigmento, Juleriaque, Parfumerie, Farmaonline.

Bebés y niños: OnCity, Frávega, Mercado Libre.

Supermercado y gastronomía: Carrefour, Coca-Cola, La Barra, Convivir.

Electro y tecnología: Samsung, BGH, Naldo, Tiendamia, Personal, Jumbo.

Muebles y decoración: Arredo, SommierCenter, Sodimac, Belmo, Bedtime.

Autos y motos: Grupo Dietrich, Autoshop, Saracho Neumáticos.

Indumentaria y calzado: Adidas, Moov, Chelsea, Exit, Sporting.

Servicios: Movistar, Personal, Sancor Seguros, Universidad de Palermo, Yenny, El Ateneo y Cinemark.



Para aprovechar al máximo las ofertas del CyberMonday, el sitio oficial recomienda seguir estos pasos:

Registrate en el sitio oficial antes del inicio para recibir las mejores ofertas.

Guardá tus tiendas favoritas para acceder rápidamente.

Buscá los productos que te interesan y hacé clic para ir a la tienda oficial.

Concretá la compra eligiendo el medio de pago.

Realizá el seguimiento del pedido con el código que te proporciona la empresa.



Además, podés activar las notificaciones y usar el asistente Cybot, que te muestra directamente los descuentos de tu lista de deseos. Durante el evento habrá dos momentos clave: