Cada año llega el esperado evento de compras online conocido como Cyber Monday, donde cientos de tiendas prometen “descuentos imperdibles” para que los consumidores aprovechen rebajas únicas. Pero es importante aclarar: Cyber Monday no significa únicamente comprar en Mercado Libre, ni garantiza que los precios bajen respecto a antes. Usuarios en Argentina advierten que, en muchos casos, los valores se mantienen o apenas se modifican, por lo que conviene estar muy atentos.

En esta edición, Mercado Libre anuncia “hasta 40 % off” y hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. Sin embargo, más allá de las plataformas promocionadas, una mirada más crítica revela que el descuento real puede ser mucho menor o no existir: algunos productos aparecen “en oferta” pero con precio previo inflado o sin referencia de comparativa. Esto hace imprescindible comparar precios reales antes, durante y después del evento.

En muchos casos, por no decir todos, los precios hoy son los mismos que antes del Cybermonday en Mercado Libre, la plataforma que busca adueñarse del comercio electrónico pero cobra tanto de comisión a los vendedores que es poco rentable.

Otro punto clave es que Cyber Monday es una campaña general del sector e‑commerce, impulsada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), donde participan miles de tiendas, marcas y marketplaces. No se reduce a una sola empresa. La diferencia la hace — y depende del consumidor — tomarse el tiempo para validar que la rebaja sea genuina, leer condiciones de envío, cuotas y verificar reputación del vendedor. Quienes quieran aprovechar de verdad deben entrar armados: saber qué producto querían, cuál es su precio habitual y si la “promoción” vale la pena o solo es un gancho.