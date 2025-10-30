¡Se viene el Cyber Monday! Consejos para evitar estafas y comprar seguros

Entre el lunes 3 y el miércoles 5 de noviembre se realizará el Cyber Monday y desde la Dirección General de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Salta recordaron una serie de recomendaciones para realizar compras online de forma segura.

Desde el área señalaron que las operaciones deben hacerse solo en la web oficial del evento y en sitios oficiales de las marcas participantes. También sugieren desconfiar de links y “ofertas” que circulan por WhatsApp o redes sociales, sobre todo cuando el precio luce demasiado bajo.

El titular del área, Alberto Córdoba, indicó que es clave verificar la reputación del vendedor, leer opiniones de otros usuarios y usar medios de pago oficiales (billeteras virtuales o servicios reconocidos). Además, recomiendan revisar condiciones de envío y devolución, conservar comprobantes y capturas, exigir factura y no compartir códigos de seguridad ni datos sensibles por chat.

Ante dudas o inconvenientes, los vecinos pueden contactarse con Defensa del Consumidor: