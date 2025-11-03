Empleadas domésticas: ¿Cuánto se paga la hora en noviembre?

La remuneración de las empleadas domésticas dedicadas a tareas de limpieza en la Argentina se mantiene sin modificaciones desde septiembre, de acuerdo a los datos oficiales publicados por ARCA y reflejados por organismos estatales que regulan la actividad.

La última disposición salarial asignó a la categoría de personal de tareas generales, que incluye limpieza, dos valores diferenciados dependiendo de la modalidad contractual. Quienes trabajan con retiro reciben $3.052,99 por hora, en tanto que el salario por hora sin retiro asciende a $3.293,99. Estos valores corresponden a quienes acumulan menos de 24 horas semanales con un mismo empleador y son referenciales, ya que en muchos casos los montos reales que se pagan más que duplican esos valores establecidos. Oscilan entre $6.000 y $8.000, según la localidad.

Fuentes del sector recalcan que cualquier ajuste futuro dependerá directamente de nuevas rondas de negociaciones que involucren a sindicatos, empleadores y representantes del Estado.

A los montos básicos por hora corresponde agregarle incentivos complementarios exigidos por la ley, entre ellos el adicional por antigüedad. Este rubro calcula un 1% extra por cada año trabajado dentro de la relación laboral.

Lo incierto es que cada categoría tiene una escala propia que contempla factores como la complejidad de las tareas, la jornada completa y la modalidad de residencia.

Supervisor/a:

Con retiro: $3.448,46 por hora / $433.932,78 mensual

Sin retiro: $3.782,72 por hora / $483.589,41 mensual

Personal para tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.):

Con retiro: $3.254,78 por hora / $398.453,12 mensual

Sin retiro: $3.567,66 por hora / $443.583,50 mensual

Caseros:$3.052,99 por hora / $386.076,46 mensual

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas enfermas):

Con retiro: $3.052,99 por hora / $386.076,46 mensual

Sin retiro: $3.418,85 por hora / $429.943,56 mensual

Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento):

Con retiro: $3.052,99 por hora / $386.076,46 mensual

Sin retiro: $3.293,99 por hora / $429.943,56 mensual