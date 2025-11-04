Asesinó a su papá y a su tío en Moldes para robarles, será juzgado junto a un amigo

El hecho juzgado ocurrió el 17 de febrero de 2024, cuando se reportó la presencia de dos adultos mayores, de 70 y 73 años, sin vida en su domicilio de la finca La Unión, en Coronel Moldes, ambos con evidentes signos de violencia.

Tras un exhaustivo trabajo de todo el personal de la Unidad de Investigación UGAP del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que incluyó tareas de campo, entrevistas, análisis de comunicaciones y de cámaras de seguridad públicas y privadas, se reunieron los elementos de convicción suficientes para realizar la detención de los dos hombres sindicados como sospechosos.

Los acusados

Se trata de Michel Jesús Suárez, acusado como autor de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, criminis causa y por alevosía, en perjuicio de su padre, y de homicidio calificado por alevosía y criminis causa, en perjuicio de su tío, ambos en concurso real.

Por su parte, José María Enrique Chávez Herrera será juzgado como autor de dos hechos de homicidio calificado por alevosía y criminis causa, también en concurso real.

La audiencia

La audiencia iniciará el próximo martes 11 de noviembre, será presidida por el juez de la Sala II del Tribunal de Juicio del distrito Centro, Eduardo Sángari y, según lo previsto, se extenderá hasta el próximo 17 de noviembre.

El día del crimen

En el requerimiento a juicio, el fiscal González explicó que los acusados se dirigieron en transporte público hasta la localidad de Coronel Moldes con la excusa de compartir una comida con los hermanos Suárez. En un momento determinado, aprovechándose de la discapacidad visual de uno de ellos y mediante engaños, lo condujeron hacia un lavadero donde fue reducido y esposado, exigiéndole la entrega de dinero e información sobre cómo abrir la caja fuerte.

Ante la negativa del adulto mayor, los acusados lo agredieron con un arma blanca en la zona del cuello y rostro, provocándole la muerte por shock hipovolémico.

Posteriormente, convocaron a merendar al otro hermano, quien se encontraba descansando. Con el mismo propósito, intentaron esposarlo y, al negarse a entregar dinero e información, también lo agredieron en la zona del cuello con un arma blanca, causando su deceso.

A continuación, registraron la propiedad y sustrajeron una considerable suma de dinero en pesos argentinos y dólares. Finalmente, huyeron del lugar en el automóvil de las víctimas, dejándolo abandonado en una localidad cercana.

A los acusados se les reprocha haberse valido de la confianza que les tenían los fallecidos para ingresar a su propiedad y de aprovechándose del desvalimiento de ambos por discapacidad visual y motriz, así como de su avanzada edad, para agredirlos hasta quitarles la vida. Todo ello con la finalidad de acceder al dinero y/o bienes de ambos adultos mayores, sumado a la eliminación de rastros o indicios y la pretensión de ocultamiento en busca de asegurarse impunidad.