El proyecto del nuevo Polo Deportivo del Delmi se hará por etapas

El proyecto del Polo Deportivo del Delmi, que busca convertir el predio en un moderno Arena, se realizará por partes, ya que las ofertas de las empresas licitantes superaron el presupuesto previsto.

Esto lo confirmó el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, explicando que la obra de ampliación del Estadio Delmi y la Ciudad Deportiva se realizará por partes.

“Ayer estuvimos viendo las últimas presentaciones de las empresas que han cotizado y están por encima del presupuesto oficial, muy por encima del presupuesto oficial. Es una obra enorme, así que seguramente se va a volver a licitar con obras parciales” comentó el ministro a FM Aries.

“Se avanzará en licitaciones parciales, además de ser grande, es una obra compleja desde lo ingenieril”.

Indicó que a pesar del contexto económico nacional, la Provincia adapta los proyectos a la realidad financiera y busca avanzar con responsabilidad, como lo hace con la autopista hacia Cerrillos y el Valle de Lerma, la cual esta adjudicada y en ejecución.