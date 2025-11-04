Esta semana habrá feriado bancario y no se podrán realizar algunas operaciones

Esta semana habrá feriado bancario y no se podrán realizar algunas operacionesSociedad04/11/2025
Esta semana los bancos permanecerán cerrados tras una decisión oficial que comunicaron desde el sector privado y público por un feriado clave. Será el próximo jueves 6 de noviembre.
Los bancos privados y públicos de todo el país permanecerán cerrados con motivo del Día del Bancario, una jornada considerada feriado para los trabajadores del sector financiero. De esta forma, no se podrán realizar operaciones ni se atenderá al público, entre otras actividades.
Un dato a tener en cuenta es que los bancos operarán como un día de fin de semana, ya sea sábado o domingo, por lo que se podrá extraer dinero, pero solamente desde el cajero automático.
Durante esa fecha no habrá atención al público en las sucursales, por lo que no podrán realizarse de manera presencial operaciones como:
- Depósitos o extracciones en ventanilla.
- Apertura o cierre de cuentas.
- Solicitudes de préstamos o gestiones administrativas.
- Reclamos o consultas presenciales.