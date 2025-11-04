Caída alarmante en el mundo cripto para Bitcoin y Ethereum

El mercado de criptomonedas profundiza su liquidación este martes, y Bitcoin (BTC) queda a un paso de perforar los u$s100.000 a medida que continuaba el desapalancamiento en el mercado.

De esta forma, el volumen de negociación de la principal criptomoneda se duplicó hasta alcanzar los u$s74.000 en las últimas 24 horas. Este martes, continúa hundiéndose y ya se ubica en u$s100.245, según Binance, su nivel más bajo desde junio. A su vez, Ethereum se desploma más de 10% hasta los u$s3.280.

Carolina Gama, Country Manager de Bitget, analiza: "El movimiento refleja un escenario global de aversión al riesgo, con los inversores reduciendo su exposición a activos volátiles y buscando protección en opciones más conservadoras". Asimismo, interpreta que el clima negativo no se limita al mercado cripto, sino que también entran en discusión los índices bursátiles, que también operan a la baja.

"Con el mercado atento a los próximos datos macroeconómicos y a posibles nuevas señales de la Reserva Federal, la tendencia dominante sigue siendo de cautela. La consolidación de un soporte sólido será determinante para que el Bitcoin recupere estabilidad y vuelva a atraer flujo comprador", explica Gama.

En lo que respecta a las altcoins, persiste una caída generalizada, liderada por Solana (SOL), con -9,2%, y seguida por BNB, con -8,5%, y XRP, con -8%.