Rescataron a dos personas que se perdieron yendo a la Cascada Escondida

El fin de semana, los bomberos voluntarios de San Lorenzo tuvieron mucho trabajo. No sólo rescataron a una mujer que sufrió un esguince en la cima del Cerro Elefante, sino que también, rescataron a un grupo de jóvenes.

El alerta llegó entrada la tarde a San Lorenzo, donde se informó que un grupo de jóvenes se había perdido en el cerro. En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de San Lorenzo, el Grupo de Rescate en Montaña Salta, y personal de Comisaría Novena.

Se rescataron a dos personas que se habían desorientado en cercanías de la cascada escondida. En la zona de Quebrada recibieron asistencia médica.