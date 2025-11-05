Afirman que las motos solo pagan el seguro "para zafar en controles"

En medio de la problemática de la siniestralidad vial, tema que toma relevancia es la de la cobertura de seguros, de aquellos que contratan pólizas para circular por la ciudad y, a su vez contar con este requisito en caso de siniestro, accidente o algún hecho de mayor complicación.

¿Pero los salteños lo pagan? ¿Adquieren y pagan este tipo de cobertura? ¿Es mucha la morosidad? Al parecer sí lo contratan, pero no todos lo mantienen a lo largo del tiempo, con porcentajes de mora en su abono y además mucho contratándolo solo para “zafar” de los controles vehiculares.

Así lo comentó Francisco Cruz, de la Asociación de Motociclistas Mensajeros quien hablando con El Once TV, señaló lo necesario que el motociclista tenga el seguro contra terceros pues “es fundamental, lo marca la ley”.

Sin embargo reconoció que “hoy, la mayoría anda sin seguro, por la condición económica, un asesor me contaba del índice de gente que anda sin seguro, hacen una póliza y no la renuevan, al no renovar esa póliza, andan sin el seguro”.

También sumó que “la gente asegura el vehículo para zafar de un control vehicular, después no se asegura para otra cobertura, es solo para zafar, el seguro contra terceros es para si se choca”. Con esta realidad, señaló lo imperioso de ‘ponerse las pilas’ para cambiar estas realidades, no solo contando con una buena cobertura sino también “saber usar casco porque puedo tener seguro pero, ¿si no tenés casco? ¿Si no sabés manejar la moto?”.

Morosidad

Por su parte, Sergio Salinas, asesor de seguros, habló con el medio televisivo donde señaló que conductores de motos abonan el seguro “teniendo en cuenta que hay muchos controles, siendo la mayor siniestralidad con las motos, es importante que tengan la cuota al día del seguro, así pueden tener la cobertura”.

En este punto mencionó que, de los asegurados, el 80% paga las cuotas pero “por ahí es un 20% el número de morosos que no pagan la cuota, o que van a salir a andar en moto y que luego no sigue pagando, pero en su mayoría, la mayor cantidad está pagando las cuotas”.