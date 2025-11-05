Doná, compartí y descubrí: Vuelve la Suelta de Libros a Salta

Salta se prepara para vivir una nueva edición de la tradicional Suelta de Libros, una iniciativa cultural que promueve el intercambio y la circulación gratuita de ejemplares entre vecinos, estudiantes y visitantes.

El evento, organizado por la Secretaría de Espacios Públicos, se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre, con un lugar aún por confirmar, y en esta oportunidad estará dedicado a la Formación Superior, por lo que se invita especialmente a donar materiales académicos y de estudio.

La municipalidad informó que ya se encuentran recibiendo donaciones de libros y apuntes universitarios en la oficina de Espacios Públicos, ubicada en Alvarado 735. Además, para quienes dispongan de una gran cantidad de ejemplares, se dispuso un número de contacto -3872235604- para coordinar el retiro a domicilio por parte del personal municipal.

Quienes asistan podrán llevarse libros de manera gratuita, sin límite de cantidad, priorizando el espíritu solidario de la actividad que busca acercar la lectura y el conocimiento a toda la comunidad.

La Suelta de Libros se ha convertido en un encuentro cultural esperado cada año, en el que se fomenta la lectura, el intercambio y la reutilización de materiales educativos. Desde la organización anticipan una alta participación de estudiantes y docentes, además de una importante cantidad de títulos disponibles para esta quinta edición.