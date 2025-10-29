La Municipalidad comienza la recolección de ejemplares para la gran Suelta de Libros

Sociedad29/10/2025
suelta de libros

La Suelta de Libros se prepara para su quinta edición que será el próximo 13 de noviembre, con lugar aún por confirmar. Para aquellos que deseen donar sus libros y/o apuntes, podrán hacerlo acercándose a las oficinas de Espacios Públicos, ubicada en calle Alvarado al 735.

Incluso dependiendo de la cantidad de libros podrán enviar un mensaje al 3872235604 para que el personal municipal pase a retirarlos.

La suelta estará destinada a la Formación Superior y el modo de operación será el mismo que ediciones pasadas, quienes concurran podrán llevarse gratis uno o varios ejemplares.

