Dormían bajo el canal de la Esteco, pero eran buscados por la policía y estaban armados

Durante un operativo de Protección Ciudadana que se realizó en conjunto con la Municipalidad para la limpieza del canal, surgieron novedosas situaciones.

Allí dormían alrededor de 15 personas, las cuales se encuentran en situación de calle. Uno de los hombres, tenía pedido de captura por parte de la policía por un robo. Al momento del operativo, secuestraron armas blancas hechizas, tijeras, palos, entre otros elementos.

Tras el operativo, 15 personas fueron demoradas por diferentes contravenciones. El trabajo preventivo fue planificado por el Centro Coordinación Operativa. Participaron motoristas de Seguridad Urbana, Bomberos y otras áreas especiales.