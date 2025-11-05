Alegatos por Jimena Salas: La fiscalía pidió 12 años para los hermanos Saavedra

En el inicio de la etapa de alegatos, en el juicio seguido por el femicidio de Jimena Salas, la fiscalpia presentó sus alegatos.

La Unidad Fiscal solicitó para Guillermo Adrián Saavedra y Carlos Damián Saavedra una pena de 12 años de prisión efectiva como partícipes secundarios de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas y por mediar violencia de género.

Los fiscales sostuvieron que Javier Saavedra fue el causante directo de la muerte de Jimena Salas, junto a un segundo sujeto no identificado.

En relación a la pena solicitada para Guillermo Adrián y Carlos Damián Saavedra, la fiscalía agregó que, en caso de resultar condenados, se revoque la prisión domiciliaria que vienen cumpliendo y se ordene su traslado a un establecimiento carcelario.

La jornada de alegatos continuará este jueves desde las 9:30, donde se escucharán los alegatos de la querella y la defensa.