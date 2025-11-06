Gracias a gestiones de Provincia, la obra del Paso de Sico está por volverse realidad

Una noticia histórica en materia de infraestructura vial: gracias a la gestión del Gobierno salteño y el esfuerzo conjunto con la Nación, finalmente se destrabó y se pondrá en marcha la construcción del tramo más complejo de la conexión entre San Antonio de los Cobres y el Paso de Sico. Esta obra, considerada un sueño anhelado por los salteños desde hace más de 40 años, es estratégica al tratarse de una salida clave hacia el Pacífico.

Así lo confirmó Federico Casas, director de Vialidad Nacional en la provincia, quien por FM Aries destacó que el proyecto comenzará en el segmento más difícil y exigente del recorrido: el tramo comprendido entre Mina Poma y Alto Chorrillo. Esta es una zona de alta montaña que alcanza los 5.000 metros sobre el nivel del mar, conocida por ser la trepada más exigente antes de iniciar el descenso hacia el paso internacional de Sico.

El funcionario recordó que, si bien el proyecto había sido licitado hace más de una década, la obra permanecía completamente paralizada debido a la falta de documentación técnica, demoras administrativas y la ausencia de fondos. "La obra estaba priorizada por Vialidad Nacional y el Gobierno nacional, pero nunca se pudo comenzar. En los últimos meses logramos ordenar todos los aspectos técnicos y financieros para poder avanzar", señaló Casas.

La intervención demandará una inversión total aproximada de unos $30.000 millones. El financiamiento será afrontado en su mayoría por la Nación, que aportará cerca de $25.500 millones (un 80% del total), mientras que la provincia de Salta contribuirá con los restantes $4.500 millones, demostrando el compromiso provincial para sacar adelante la conexión.

Además de la reactivación del Paso de Sico, el titular de Vialidad Nacional en Salta destacó que se avanza en otros frentes de trabajo importantes. Entre ellos, se encuentra la repavimentación y reconstrucción de 80 kilómetros de la Ruta Nacional 16, desde el cruce con la Ruta Nacional 9/34, uno de los tramos más deteriorados y con mayores reclamos por parte de los usuarios y transportistas.