"Cumpliendo los pedidos de los vecinos", Hernández Berni destacó las obras en Tartagal

Interior07/11/2025
obras tartagal

El intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni destacó a través de sus redes sociales la labor que realizan los trabajadores municipales, ya que "en tiempo récord pavimentaron los ingresos a los Roberto Romero y RN86".

La obra que se suma a otras realizadas durante su gestión, incluyó además la iluminación del lugar.

En una publicación de Facebook, el jefe comunal sostuvo que se encuentran "cumpliendo con los pedidos de años de vecinos".

