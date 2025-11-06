La escalofriante foto de Marita Verón en Paraguay que dijo haber visto Susana Trimarco: "Cuero y hueso"

Susana Trimarco, la madre de Marita Verón —desaparecida en Tucumán el 3 de abril de 2002—, reveló que recibió una noticia escalofriante sobre el posible paradero de su hija y afirmó que "estaría en Paraguay".

Trimarco sostuvo que "recibió una noticia de Asunción" sobre "una persona perdida de la cabeza en un pueblo".

En diálogo con el programa El Avispero, Trimarco expresó la crudeza de la información recibida: "Anda comiendo de los basureros, supuestamente es mi hija".

La madre de Marita, quien fue secuestrada por una red de trata de personas hace 23 años, confirmó que "le enviaron una foto" de la mujer. Sin embargo, se negó a hacerla pública por el estado en el que se encuentra: "No quiere mostrar" porque "está en una situación horrorosa".

"Es cuero y hueso, está desfigurada", describió Trimarco sobre la imagen. Y concluyó: "Para mí, como madre, es un puñal en el pecho".