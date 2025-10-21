¡A ayudar! La lluvia le mojó su casa prefabricada y necesita asistencia para recomenzar

La fuerte tormenta que azotó la ciudad de Salta el pasado fin de semana dejó serias consecuencias en la zona sudeste, impactando particularmente a una humilde familia de barrio San Calixto. María, madre de cinco hijos, sufrió el anegamiento total de su casa prefabricada, quedando expuesta a la intemperie y pidiendo la solidaridad de los salteños para poder afrontar el invierno y darles un sustento digno a sus chicos.

La mujer, vecina de la Manzana 20, Lote 19 del m encionado barrio, relató a Multivisión Federal el drama que vive con cada precipitación. "Nos afectaron bastante, vivimos en una casa prefabricada y nos inundamos un montón, nos pasa agua constantemente", relató la mujer. La situación es tan grave que a veces deben retirar las pertenencias, especialmente la ropa, en medio del torrente de agua que ingresa al hogar.

La dueña de casa explicó que esta no es la primera vez que la lluvia les juega una mala pasada. "El año pasado me ocurrió lo mismo", recordó, señalando que había pedido plásticos para tratar de mitigar los efectos del agua, pero no fue suficiente.

A pesar de las dificultades, María se esfuerza a diario para sostener a su familia. "Yo estoy estudiando para ser chef, hago manualidades, estoy cosiendo zapatillas, me la rebusco, hago dulces", cuenta. Incluso sus hijos, en un esfuerzo conmovedor, la ayudan en el sustento: "Mis otros hijos juntan latas y chatarras para venderlas, sembramos zapatllitos, tengo mi huerta de acelga, apio, para poder sustentarnos".

La madre de familia hizo un llamado directo a la solidaridad, indicando que necesita ayuda para todo, desde materiales para la vivienda hasta lo básico para la casa. "Mis hijos están creciendo, necesito de esto, de aquello…", expresó. Con la esperanza de recaudar fondos, también está vendiendo una rifa y cualquier colaboración, por mínima que sea, será bienvenida.

Quienes deseen ayudar a María y sus hijos a salir adelante pueden comunicarse directamente con ella al número 3872109230. Para realizar colaboraciones económicas, pueden transferir al alias "maria.190.corral.mp". La familia necesita apoyo urgente para asegurar que próximas inclemencias no los deje sin techo.