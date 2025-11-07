Día del Canillita: "Todavía hay gente que compra, pero no todos los días"

En el Día del Canillita, Salta festeja trabajando, a pesar de que a nivel nacional el 7 de noviembre en todo el país los trabajadores tienen este día como descanso e incluso los principales periódicos no imprimen sus ejemplares para dar un descanso.

Desde una de las esquinas emblemáticas para este oficio, la plaza 9 de Julio, donde no solo te cruzas al vendedor callejero de diarios, sino también encontrás puestos fijos de venta de diarios, revistas y otros productos, Sarita contó cómo vive este día.

Una de las canillitas emblemáticas es Sarita, quien trabaja como todos los del rubro. "Empiezo a distribuir a las 5 de la mañana aproximadamente, generalmente son clientes de años que nos compran y a ellos se les va repartiendo".

En su día, la canillita, asegura que se trabaja igual. "Hay que dar gracias a Dios de tener un trabajo y dignificar con nuestro trabajo al Señor".

Consultada por los precios, detalló: El Tribuno $1800, Punto Uno $1000 y el Nuevo Diario $800 y sobre el consumo o compra del diario papel hoy en día dijo "Todavía hay gente que compra, pero todos los días no es igual. Depende de las tapas o los títulos".

Sobre El Tribuno detallo que retira entre 20 y 23 diarios "Hace mucho años atrás sacabamos entre 70 y 120, pero todo cambió".

Además ofrece colecciones o revistas de manualidades. Sobre periódicos internacionales dijo que no llegan, salvo Le Monde diplomatique, a un valor de $7500. Semanarios tiene: Cuarto Poder $2000 y La Propuesta $2000.

Por último aseguró a través de FM Aries que: "Se trabaja todavía, la clave es encomendarse en Dios, creer y confiar en él".