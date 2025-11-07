“Refutamos todo”: Afirman que no hay pruebas firmes contra los hermanos Saavedra

A horas de que se conozca la sentencia en el juicio por el femicidio de Jimena Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en Vaqueros, Marcelo Arancibia, abogado de los hermanos Carlos y Adrián Saavedra, reafirmó la inocencia de sus defendidos y aseguró que durante las audiencias se lograron refutar todas las acusaciones.

El defensor afirmó en el Once TV que no hay certezas sobre la identificación del perro utilizado en la causa, que nadie reconoció a los acusados en el lugar y que las versiones sobre los vehículos involucrados son meras hipótesis sin sustento. "Hemos refutado todo", dijo.

En cuanto a las acusaciones, explicó que inicialmente se pedía prisión perpetua por homicidio calificado con alevosía, premeditación y femicidio, pero luego se plantearon dos posiciones distintas: “La fiscalía pidió 12 años como partícipes secundarios de un homicidio calificado, mientras que la querella se adhirió, aunque pidió que se encuadre la conducta dentro del delito de robo con arma, en banda y en poblado”.

Finalmente, reafirmó su postura: “Sostengo la inocencia, y la probé. Soy muy respetuoso del tribunal, y confío en que se valore la prueba como corresponde”, concluyó.