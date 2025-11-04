Juicio contra los hermanos Saavedra: El miércoles y el jueves transmitirán los alegatos

El miércoles 5 de noviembre comenzarán los alegatos en el juicio seguido por el femicidio de Jimena Salas. La instancia será transmitida en vivo.

En la audiencia de debate están siendo juzgados los hermanos Adrián Guillermo Saavedra (38) y Carlos Damián Saavedra (40), imputados por homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas, femicidio.

Está previsto que los alegatos se desarrollen el miércoles 5 de noviembre, desde las 8.30, y el jueves 6, al término del simulacro de emergencia programado en Ciudad Judicial. La instancia será transmitida en vivo por el canal de Youtube del Poder Judicial.

El tribunal está integrado por los jueces José Luis Riera (presidente), Mónica Faber y Maximiliano Troyano (vocales). Por el Ministerio Público interviene una unidad fiscal conformada por Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores. La defensa de los dos imputados está a cargo de Marcelo Arancibia y la querella estará representada por Pedro Arancibia.

La muerte de Jimena Salas ocurrió el 27 de enero de 2017 en barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros.