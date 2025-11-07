Abusó e intentó prenderle fuego a su ex pareja, la sorpendió cuando circulaba en su moto

Un hecho de extrema violencia se vivió en Salta, en la madrugada en barrio Solidaridad. Allí una mujer que se encontraba dejando a su hermana en una vivienda del barrio, a bordo de una moto, fue sorprendida por su ex pareja y quien con un arma blanca, oculta en su pantalón y la amenazó para que condujera hasta Villa Lavalle.

Ya dentro de la vivienda, el agresor comenzó a recriminarle por haberlo dejado. Salió por un momento, pateó la motocicleta y regresó con una botella plástica cortada que contenía gasolina. Roció el combustible sobre el cuerpo y la cara de la víctima y la amenazó con prenderle fuego. Luego la encerró en una habitación, asegurando la puerta con un pasador externo, y salió en busca de un encendedor.

Sin otra forma de escapar, la mujer tomó un escobillón para defenderse. Al regresar el agresor, logró golpearlo y escapar corriendo hacia la rotonda de Villa Lavalle. El acusado la alcanzó, arrastrándola del cabello hacia una zona de río y monte, donde abusó de ella. Mientras la sujetaba del cuello, un transeúnte intervino, lo que permitió a la víctima escapar nuevamente. En un momento de tensión, el agresor intentó atacar al testigo con un vidrio roto.

El acusado finalmente la llevó de regreso cerca de su domicilio, entregándole la motocicleta pero reteniéndole la llave, los celulares y la cartera. La víctima, usando nuevamente un palo de escoba, logró que él abriera la puerta y pudo irse, empujando la moto hasta la comisaría de Villa Lavalle, con un fuerte olor a nafta en su ropa.

Posteriormente, la madre del acusado intentó amedrentar a la víctima fuera de la comisaría, solicitándole que retirara la denuncia.

El sujeto fue detenido y el juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino decidió mantener su prisión preventiva. Está acusado como presunto autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas, amenazas, abuso sexual con acceso carnal, y tentativa de homicidio calificado por relación de pareja y mediación de violencia de género, todos en concurso real, publicó Con Criterio Salta.