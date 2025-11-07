Murió un hombre tras ser apuñalado durante una pelea en Tartagal, el acusado es un familiar

En horas de la madrugada en calle La Loma de B° Santa Rita, Tartagal, un hecho conmocionó a los vecinos, ya que, en medio de una discusión familiar, un hombre habría perdido la vida.

La víctima, identificada como Aldo Fernández, de 37 años, perdió la vida aparentemente luego de una pelea con miembros de su familia, por la cual le habrían provocado una herida mortal con un arma blanca.

El deceso se produjo en el interior de la vivienda sin que el personal médico pudiera asistirlo, informó El Camión de Germán.

Efectivos de Infantería y la Policía de Salta acudieron al lugar, lo cual también hicieron peritos del CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales) interviniendo en la zona.

El hombre señalado como sospechoso ya se encuentra detenido y será imputado en las próximas horas.