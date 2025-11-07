Colapinto quedó fuera de la SQ2 y largará 16° en la Sprint

En el inicio de la actividad de la Fórmula 1 en Brasil, el argentino Franco Colapinto, recientemente confirmado por Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1, no logró avanzar a la SQ2 de la clasificación Sprint y partirá desde el 16° lugar en la carrera corta del Gran Premio de San Pablo.

Colapinto se quedó a las puertas de la siguiente fase por una diferencia mínima: apenas 0.060 segundos lo separaron del tiempo de corte que le habría permitido continuar. Su mejor vuelta, de 1:10.441, lo dejó rezagado en la SQ1, en una tanda dominada por los McLaren y los Mercedes.



Franco no pudo igualar el ritmo de su compañero Pierre Gasly, quien fue 0.344 segundos más rápido y logró meterse en la segunda sesión de clasificación como el octavo más veloz. Sin embargo, el francés también quedó fuera en la siguiente etapa y partirá desde la posición 13, tras marcar 1:09.852.

La carrera Sprint se disputará este sábado a las 11:00 (hora de Argentina) y constará de 24 vueltas al trazado de Interlagos. Más tarde, a las 15:00, se realizará la clasificación general que definirá el orden de largada para la competencia principal del domingo, prevista a 71 giros y con inicio a las 14:00.