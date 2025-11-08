Andaba de tour: Mono apareció caminando por la Ruta 11 y fue rescatado

Efectivos del Escuadrón 16 de Gendarmería Nacional rescataron a un mono carayá (Alouatta caraya) que se encontraba deambulando sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 1.285, en la jurisdicción de Clorinda, en Formosa.

El ejemplar fue detectado durante un control en el puesto “Gendarme Fermín Rolón”, donde los uniformados tomaron intervención para resguardar su integridad y evitar riesgos tanto para el animal como para los conductores que transitaban por la zona.

Una vez asegurado, el mono fue trasladado al Parque Nacional Pilcomayo, ubicado en la localidad de Laguna Blanca, donde quedó al cuidado de personal especializado. Allí será evaluado y preparado para su regreso al hábitat natural.

La actuación se realizó en el marco de la Ley Nacional 22.421 sobre Conservación de la Fauna Silvestre y la Ley Provincial 1.060 de Política Ambiental, que regulan la protección de especies nativas en territorio formoseño.