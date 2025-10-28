¡Una buena! Rescatan un oso melero en cautiverio y salvan un tucán con el pico atado

En medio tantas noticias pálidas, llegan dos historias con final feliz desde el sur de Salta que resaltan el compromiso ciudadano y el accionar policial en la defensa de la fauna silvestre, donde autoridades lograron rescatar y liberar a un oso melero que se encontraba en cautiverio en una vivienda de Metán, y simultáneamente, salvaron a un tucán que fue encontrado con su pico brutalmente atado con cinta.

El primer rescate se concretó en San José de Metán, gracias a la alerta de un vecino que permitió a la Policía Rural y Ambiental de Rosario de la Frontera intervenir en una vivienda. Allí se halló a un oso melero retenido ilegalmente. Esta es una especie protegida y en peligro de extinción, amenazada por la caza indiscriminada y la destrucción de su hábitat.

Tras ser rescatado, el animal fue trasladado a una veterinaria especializada donde profesionales, con la colaboración destacada de la doctora Silvia Coronel, verificaron su buen estado de salud. Una vez obtenido el visto bueno, las autoridades procedieron a liberar al mamífero en una zona segura dentro de su entorno natural, reforzando la importancia de no retener animales silvestres como mascotas.

Casi al mismo tiempo, un hecho poco común conmovió a los vecinos de Río Piedras. Alrededor de las 14:10 del domingo, una niña de 12 años observó un tucán en la vereda de su casa, visiblemente lastimado y con dificultades para moverse. El ave silvestre, uno de los símbolos de la fauna regional, tenía su pico atado con cinta.

Según el medio El Vocero Hoy, una tía de la menor dio aviso de inmediato al Destacamento Policial de Río Piedras. El personal acudió rápidamente al lugar y logró retirar la cinta que envolvía el pico del tucán, liberándolo del maltrato. El hecho generó gran indignación, pero también aplausos por la rápida respuesta de la Policía.

El tucán fue puesto a resguardo y se dio intervención a la División Rural y Ambiental para que sea trasladado a Rosario de la Frontera, donde recibirá evaluación veterinaria antes de su eventual reinserción en su hábitat. Desde la fuerza recordaron a la comunidad que la caza, tenencia o daño de especies silvestres constituye una grave infracción a las normas de protección ambiental y puede derivar en serias sanciones penales.