Incendio en la Alcaidía: Falleció uno de los internos que permanecía en estado crítico

Se confirmó el fallecimiento de Ezequiel, un joven de 19 años que permanecía internado en estado crítico tras el incendio ocurrido en el pabellón B1 de la Alcaidía local. La información fue corroborada por su familia, según difundieron medios locales, luego de varios días de lucha por su recuperación.

El siniestro se registró días atrás dentro del sector mencionado, donde se produjo un foco ígneo que avanzó rápidamente y provocó una intensa concentración de humo. Como consecuencia, Ezequiel sufrió graves quemaduras e intoxicación por inhalación, lo que derivó en su traslado y posterior internación con asistencia respiratoria. Pese a los esfuerzos del personal médico, su estado no logró revertirse.

Tras conocerse la noticia, la familia expresó su dolor y está solicitando colaboración a través de las redes sociales para cubrir los gastos del sepelio.

Mientras tanto, continúa la investigación para determinar cómo se inició el incendio, si se activaron los protocolos de emergencia correspondientes y si existieron responsabilidades institucionales. Se esperan pericias, informes técnicos y declaraciones de internos y personal penitenciario.

El caso vuelve a poner en foco las condiciones de seguridad y las situaciones de riesgo dentro de los centros de detención en la provincia.