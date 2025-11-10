Estafados por Compañía Privada tienen esperanzas: Subasta Electrónica de una finca por casi USD 1.5 millones

El Sistema de Subastas Electrónicas del Poder Judicial de Salta marca un nuevo hito. El próximo 24 de noviembre, a las 10:00 horas, se llevará a cabo la primera subasta electrónica bajo esta modalidad en el fuero de Concursos, Quiebras y Sociedades, en el marco de la liquidación judicial de un fideicomiso.

El bien a rematar es un inmueble ubicado en la localidad de Rosario de Lerma, que forma parte del proceso de liquidación judicial del fideicomiso denominado “Loteo Las Mercedes”, tramitado ante el Juzgado de Concursos, Quiebras y Sociedades de Segunda Nominación.

Compañía Privada Desarrollos e Inversiones S.A., propietaria del fideicomiso que buscaba captar ahorristas, generó un perjuicio económico a decenas de personas que terminaron estafadas. Con la promesa de éste, como otros fideicomisos presentados como grandes oportunidades de inversión, Las Mercedes nació como un loteo en terrenos privilegiados con un masterplan ambicioso y promesas de urbanización, que jamás se concretaron.

Su propietaria, María Mercedes Ibarra, se encuentra imputada por estafas reiteradas, en concurso real. En este caso las 27 hectáreas adquiridas a un empresario de apellido Vidal Frías, no fueron compradas en dinero sino permutadas por departamentos que nunca se entregaron.

Incorporan concursos y quiebras al Sistema de Subastas Electrónicas

Esta subasta se enmarca en la Acordada 14.499 de la Corte de Justicia, que incorporó el sistema electrónico como una modalidad alternativa para los remates ordenados en los procesos concursales y de quiebra.

La decisión de emplear esta herramienta digital se fundamenta en la Ley nacional 24.522 de Concursos y Quiebras, que autoriza a los magistrados a disponer la realización de los bienes en la forma que sea más conveniente al concurso. Su implementación se realizará en estricta observancia de las normas provinciales del fuero.

Modernización, transparencia y accesibilidad

Con esta medida, el Poder Judicial continúa con su objetivo de modernizar y transparentar estos procesos. Este avance es particularmente significativo en casos como el del fideicomiso “Loteo Las Mercedes”, cuyo primer intento de liquidación, realizado de forma presencial en mayo del año anterior, fue declarado desierto.

La incorporación de los dos Juzgados de Concursos, Quiebras y Sociedades al sistema permite que las más de 8.700 personas ya registradas en la plataforma puedan participar activamente. Además, al eliminar el requisito de la presencialidad, se abre la participación a potenciales interesados de otras jurisdicciones, ampliando significativamente el universo de oferentes.

Detalles de la subasta

El inmueble, que se subasta como parte de la liquidación de “Las Mercedes”, cuenta con una superficie total de 27 hectáreas y 3.730 metros cuadrados.

Saldrá a la venta con un precio base de $2.050.000.000, estableciéndose tramos incrementales para la puja.

Consulta de bases y condiciones

Los interesados en participar pueden acceder a las bases y condiciones desde hoy en la Oficina de Subastas del Poder Judicial (Teléfono 387-4258000, Interno 3105), y a partir del 14 de noviembre a través del portal oficial del Poder Judicial de Salta: http://subastas.justiciasalta.gob.ar/

El uso del sistema de subastas electrónicas, implementado por el Poder Judicial de Salta desde el año anterior, ha demostrado su eficacia y excelentes resultados, asegurando una participación amplia y sin las restricciones de la presencia física.