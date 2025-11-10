En Salta, llenar el “changuito” subió 2,2% en octubre

El costo de llenar el changuito en Salta aumentó un 2,2% en octubre, de acuerdo con el relevamiento mensual de la consultora Analytica.

El dato coloca a la provincia en línea con el promedio nacional y muy por debajo de los fuertes incrementos registrados en el sur del país.

Tierra del Fuego lideró las subas con un 5,3%, seguida por Chubut (4,3%) y Río Negro (3,8%). En el extremo opuesto, Misiones (+1,1%), Formosa (+1,4%) y Jujuy (+1,7%) fueron las provincias con menores variaciones de precios.

En el caso de Salta, el incremento de 2,2% ubica a la provincia junto con CABA y San Juan, todas con una evolución similar durante octubre. La cifra refleja cierta estabilidad respecto de los meses previos.

Qué productos subieron más

Dentro de la canasta, el aceite de girasol volvió a ser el producto con mayores incrementos, entre 4% y 6% en la mayoría de las provincias.

Los lácteos también mostraron alzas generalizadas, con picos en Santa Cruz (+5,2%), mientras que los huevos se mantuvieron estables salvo en Tucumán y Santiago del Estero.