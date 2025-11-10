Doble choque: Continuará detenido el acusado de robar una camioneta y embestir dos autos

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, imputó de forma provisional a un hombre de 35 años como autor de los delitos de hurto simple y lesiones leves culposas en accidente de tránsito (dos hechos).

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, que el acusado permanezca detenido.

El hecho sucedió durante las primeras horas del pasado lunes 3 de noviembre, cuando se reportaron dos siniestros viales en el barrio Solís Pizarro de la ciudad de Salta.

Según lo denunciado, el conductor de una camioneta que circulaba a gran velocidad, impactó primero contra un automóvil, no detuvo su marcha y luego colisionó de frente con otro vehículo, dándose a la fuga.

Luego del reporte policial, se dispuso un operativo para localizar el vehículo, e identificar al conductor. Tras intensivas tareas de rastrillaje, análisis de cámaras de seguridad y otras diligencias, personal policial logró ubicar la camioneta en un taller mecánico de la ciudad y procedió a individualizar a la persona sospechosa de conducirla al momento de los siniestros.

El acusado es un empleado del taller mecánico desde donde el vehículo fue sustraído.