Trasladaron un feriado nacional y Argentina tendrá el último fin de semana extra largo de 2025

El calendario de feriados de 2025 en Argentina trae una oportunidad única para un descanso prolongado en el penúltimo mes del año. En este marco, los argentinos podrán disfrutar de un fin de semana extralargo de cuatro días, ideal para escapadas, reuniones familiares o simplemente un merecido respiro después de un año intenso.

Este período está conformado por un feriado nacional trasladable y un día no laborable con fines turísticos, según la reciente confirmación oficial de la Jefatura de Gabinete.

EL SIGNIFICADO HISTÓRICO DEL DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL

El eje central del fin de semana extralargo es la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional el 20 de noviembre, trasladado al lunes 24. Esta fecha tiene un profundo significado para la Argentina, pues recuerda un episodio clave de su historia nacional: la Batalla de la Vuelta de Obligado.

El 20 de noviembre de 1845, las fuerzas de la Confederación Argentina, bajo el mando del gobernador Juan Manuel de Rosas y con la estrategia militar del general Lucio Mansilla, enfrentaron la avanzada de una poderosa escuadra conjunta británico-francesa en el río Paraná. Esta flota buscaba abrir una vía libre para controlar e invadir el territorio nacional a través de la hidrovía, un corredor vital para el comercio y la defensa del país.

A pesar de la marcada inferioridad en número y recursos, el ejército argentino resistió con tenacidad durante siete horas en un punto estratégico denominado la Vuelta de Obligado. Aquí, los defensores fortificaron la costa y colocaron cadenas para impedir el paso de las naves extranjeras. La heroica resistencia, con el apoyo indirecto del prócer José de San Martín, impidió que las potencias europeas dominaran la vía fluvial y consolidó un símbolo de defensa de la soberanía y la autonomía nacional.

Este episodio histórico es clave para entender la formación del Estado argentino frente a amenazas externas y representa un hito en la identidad patriótica de la nación.

FIN DE SEMANA EXTRALARGO EN ARGENTINA: ¿CÓMO SE CONFORMA?

El fin de semana extra largo se configura gracias a dos fechas especiales. En primer lugar, el Día de la Soberanía Nacional, que en 2025 se conmemora el jueves 20 de noviembre pero, al ser un feriado trasladable, corrido al lunes siguiente 24 de noviembre.

Este traslado se realiza según la normativa vigente para maximizar los períodos de descanso y generar un puente que favorezca el ocio y la actividad turística.

Para complementar y extender el descanso hasta el viernes 21, el Gobierno declaró dicha jornada como un día no laborable con fines turísticos. De esta manera, se configura el siguiente calendario para quienes puedan aprovechar el descanso: viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de noviembre.

Este será el último fin de semana extralargo del año 2025, según el calendario oficial, después de tres oportunidades similares previas a lo largo del año.

CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO NACIONAL Y DÍA NO LABORABLE

Un aspecto fundamental para trabajadores y empleadores es comprender las diferencias legales entre un feriado nacional y un día no laborable, ambas figuras reguladas por la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744).

Feriado nacional: El feriado nacional es de cumplimiento obligatorio. Establece reglas similares a las del descanso dominical, por lo que si un empleado presta servicios durante el feriado su remuneración debe ser el doble de una jornada habitual. Esto se estipula en el artículo 181 de la ley. En el caso del lunes 24 de noviembre, todos los trabajadores quedan liberados de sus tareas por ley.

Día no laborable turístico: El día no laborable, en cambio, es optativo para el empleador. Según el artículo 182, la empresa puede decidir si otorga el día libre o si requiere que el personal trabaje. Si este último caso ocurre, el trabajador cobrará su salario normal sin adicionales. Esto significa que el viernes 21 es un día sujeto a la organización interna de cada empleador.

El Gobierno nacional puede fijar hasta tres días no laborables con fines turísticos cada año. El viernes 21 de noviembre es el último para 2025, luego de que se establecieron jornadas similares en mayo y agosto.

EL IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL FIN DE SEMANA EXTRALARGO

La combinación de feriado trasladable y día no laborable permite a miles de ciudadanos planificar vacaciones cortas, escapadas a destinos turísticos regionales y actividades de esparcimiento, muy necesarias para la recuperación del bienestar luego de años marcados por desafíos sociales y económicos.

El sector turístico argentino suele registrar incrementos considerables en ocupación durante estos períodos, particularmente en provincias cercanas como Buenos Aires, Córdoba, y algunas regiones del litoral y sur del país. La extensión del descanso favorece también el movimiento en zonas suburbanas y rurales que ofrecen alternativas de recreación y naturaleza.

Por otro lado, el mercado laboral debe adaptarse a las diferencias entre feriado y día no laborable, siendo necesario para empleadores una correcta gestión para evitar conflictos con los trabajadores y cumplir con la legislación vigente.

CUÁNTOS FERIADOS QUEDAN EN 2025 EN ARGENTINA

De acuerdo al calendario oficial, los feriados que quedan en esta parte final del año son:

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.