Segunda marcha por Agustín: “Yo a mi hijo lo extraño, ya no va a volver jamás”

Agustín Herrera, un joven tartagalense perdió la vida tras padecer una peritonitis, por lo que sus padres marcharon nuevamente pidiendo justicia por su partida, denunciando abandono de persona.

En las puertas del hospital Juan Domingo Perón protestaron para luego dirigirse a la plaza principal, quien estuvo en el lugar fue Oscar, el padre del joven.

En diálogo con Mosconi TV Color, comentó que tras la denuncia radicada en la Fiscalía a cargo del Dr. Vega, el proceso continúa y que en los próximos días tendrían novedad sobre la imputación de profesionales que considera tuvieron participación directa en el abandono de persona que provocó la muerte de su hijo.

Con quien se comunicaron fue con el secretario de Salud que estuvo presente la semana pasada prometiéndole iniciar sumario, una investigación para sancionar a los responsables de forma interna, administrativa: “Pero que yo sepa los médicos que pedí la imputación por la muerte de mi hijo siguen trabajando, como si nada hubiese pasado, El secretario de Salud me dijo que iba a sancionarlos, pero no sé cuándo”.

“Estuvo en el hospital casi dos días, no internado, en observación sentado en una silla”.

Hizo hincapié que los médicos deberían haber actuado correctamente y con urgencia: “A mi hijo lo abandonaron, no les importó, acá hay médicos irresponsables, no digo que todos, hay excelentes cirujanos, médicos, pero mi hijo tuvo la mala suerte que ese fin de semana les tocó los más irresponsables”.

Expresó con dolor: “(…) lo traje con dolor de panza, con algo simple, pensé que acá lo iban a curar, sanar, yo siempre lo cuidé del peligro, este año terminaba la promoción, ya mi hijo no tendrá cena, nada, por culpa de estos incapaces”.

“Éramos tres, ahora estamos los dos sufriendo, el dolor no va a pasar nunca, a mi hijo lo extraño, yo lo iba a despedir para que vaya a la escuela, ahora lo esperamos, ya no va a volver jamás, ya no lo vamos a esperar con el almuerzo, veo a sus amigos jugando y mi hijo no está”.

Por último, llamó a la comunidad a que pidan también por un hospital mejor de verdad.