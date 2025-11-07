Profesor “tiró la oreja” de un alumno y lo desplazaron: Molinos reclama en su apoyo

La localidad de Molinos vive horas de tensión social después que el Ministerio de Educación dispusiera el desplazamiento de un profesor con 24 años de carrera de un colegio secundario local. La medida disciplinaria, que sorprendió a la comunidad educativa, se tomó tras un incidente ocurrido hace tres meses donde el docente, de apellido Rueda, le dio un "tirón de oreja" a un alumno de 1° Año.

Según indicó Multivisión Federal, este hecho se registró en el colegio Juan Domingo Perón donde, luego del "tirón", el docente actuó inmediatamente pidiendo disculpas tanto al alumno como a sus compañeros. Posteriormente, ofreció disculpas a los padres del menor involucrado, quienes aceptaron la retractación y perdonaron al profesor, dando por superado el conflicto a nivel familiar.

Sin embargo, a pesar de las disculpas aceptadas, la dirección del colegio y el supervisor elevaron un aviso al Ministerio de Educación. El director del establecimiento, Ricardo Aguilar, explicó que actuaron por protocolo: "El tirón está mal, no podemos tener contacto con los chicos, ya sea un tirón, sabemos que no se puede, haya sido fuerte, leve, no se puede tener acciones con el alumno”.

La decisión ministerial de desplazar al docente no cayó bien en la institución: Los alumnos se mostraron visiblemente molestos e incluso muchos de ellos lloraron por la medida. Esto motivó a los estudiantes a organizar una movilización pacífica por la plaza principal durante la noche del jueves, la cual contó con una amplia participación de ex alumnos, padres, profesores del colegio y de otras instituciones, y vecinos en general.

La protesta escaló esta mañana de este viernes, cuando alumnos y padres resolvieron tomar el ingreso del colegio secundario, impidiendo el paso en rechazo directo a la disposición contra el docente Rueda. Ante la ocupación, la Policía se hizo presente en el lugar para notificar a los manifestantes que la toma del edificio educativo era considerada ilegal.

El director Aguilar lamentó la situación igualmente: "Tomaron el colegio, tanto padres como alumnos, por una situación que se dio del Ministerio sobre la situación de un profesor, ellos creen que la decisión tomada por el Ministerio fue injusta". Además, aseguró: "Sabemos que el profesor es excelente docente, siempre dedicado a la institución, eso no lo niega nadie".

Finalmente, el director se mostró esperanzado en encontrar una solución mediante el diálogo, señalando que se buscarán otras vías para resolver el conflicto: "Conversando con los padres, la solución estaría hablar y ver de hacer una nota correspondiente". Aguilar concluyó expresando: “Hay admiración hacia él por su dedicación”, reflejando el sentir general de la comunidad por el profesor, a pesar del cumplimiento estricto del protocolo.