Colegios de Salta notifican matrícula 2026: Los aumentos varían según cada institución

Arrancando el penúltimo mes del año, los colegios fueron notificando el costo de la matricula para el 2026 ante la atenta mirada de sus tutores.

Esto lo confirmó el titular del COPRODEC, Agustín Montiveros, quien informó que la mayoría de los colegios notificaron hasta el viernes de la semana pasada la matricula 2026 y que no cuentan con un promedio de aumento ya que la realidad de cada colegio es distinta.

A pesar de no contar con un promedio especifico, en diálogo con InformateSalta afirmó: “Estoy seguro que los colegios van a ser prudentes, van a acompañar a la familiar”.

Consultado si se evidencia una migración de las instituciones que nuclea COPRODEC, dio a conocer que algunos colegios cuentan con más de 200 pedidos de matrícula para secundario: “Hay mucho pedido de ingreso (…) tenemos mucha demanda, no tengo la identificación de donde viene, pueden venir de otros colegios, puede ser público o privado”.

“Estamos teniendo mucha demanda en los primeros años del secundario”.

Si bien fue un año complejo, no tuvieron merma de matrícula sino un pequeño aumento en línea general.

Sobre los motivos que provocarían el cambio de institución señaló que son multicausales, no solo el económico influye, sino también la elección de modalidades de los estudiantes, el desempeño académico, la baja de natalidad.