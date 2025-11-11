Le dio una puñalada en la nuca y lo persiguió hasta matarlo: Le dieron 25 años de cárcel

En la madrugada del 18 de mayo de 2024 en Rosario de la Frontera tuvo lugar un trágico hecho, ya que Octavio Luna vio su destino final de la mano de Raúl Córdoba.

Por este hecho y tras la culminación de la audiencia debate por juicio abreviado, se llegó a una condena histórica, por la cual Córdoba deberá cumplir 25 años de prisión efectiva, pena máxima que establece el Código Penal por homicidio simple.

El abogado representante de la familia de la víctima, Dr. Guillermo Otero Borelli relató en Multivisión el hecho que desencadenó en la trágica partida de Luna: “(…) el señor Córdoba como su hermana y su amigo y Octavio Luna se encontraban en la casa de Córdoba, allí el señor Córdoba arrebata el teléfono a Luna por lo que comienza una discusión y Córdoba le propina una puñalada en la nuca a Luna, Luna sale de la casa y corre unos 100 metros donde es alcanzado por Córdoba y le propina varias puñaladas”.

Se trata de una sentencia histórica, así lo afirmó el letrado Dr. Otero Borelli, previa a la cual, en audiencia de debate, el acusado reconoció en reiteradas oportunidades haber sido el culpable de la muerte de Octavio Luna.