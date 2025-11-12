Hermanos Suárez: Hoy continuará el juicio contra el acusado de matar a su padre y a su tío

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra Michel Jesús Suárez, como autor del delito de homicidio calificado por el vínculo, criminis causa y por alevosía en perjuicio de su padre, y por homicidio criminis causa y por alevosía en perjuicio de su tío, en concurso real y contra José María Enrique Chávez Herrera como autor del delito de homicidio calificado, criminis causa y por alevosia en concurso real.

Durante la primer jornada del juicio, tras la lectura del requerimiento a juicio, los acusados sostuvieron que no iban a declarar. Minutos después, el juez Edgardo Sángari recibió el testimonio de dos oficiales de policía. El primero de ellos, detalló su intervención luego de que se encontrara un vehículo abandonado en la localidad de El Carril, el cual se pudo establecer que pertenecía a Roberto Suárez con domicilio en Coronel Moldes.

El oficial explicó los detalles de la primera intervención en el domicilio de los hermanos cuando debieron ingresar junto a familiares y encontraron sin vida a uno de ellos.

Tras esta declaración, le tocó al oficial de la Unidad de Investigación UGAP, grupo que trabajó en la causa y quién realizó una exposición integral del trabajo desplegado a través del relevamiento de testigos, análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, de comunicaciones telefónicas y otras que permitieron identificar a los acusados y ubicarlos el día del hecho en Coronel Moldes y El Carril.

Al finalizar se dispuso un cuarto intermedio hasta hoy miércoles 12 a las 10, cuándo continuará la recepción de testimonios.

Se debe recordar que el hecho juzgado ocurrió el 16 de febrero del 2024 cuando se reportó la presencia de dos adultos mayores de 70 y 73 años, sin vida en su domicilio de finca La Unión, en Coronel Moldes, ambos con evidentes signos de violencia.