Estaba detenido, lo llevaban al médico, se escapó, pero lo atraparon

Policiales12/11/2025
DETENIDO

Los hechos sucedieron en Orán, donde un hombre escapó después de ser trasladado desde Pichanal para un control médico en los Tribunales.

El detenido ingresó, y el personal médico le solicitó al guardia que le quite las esposas. El sargento que lo custodiaba quedó afuera mientras se realizaba la atención. Minutos después, al consultar por el detenido, le dijeron que “ya salió”, detalló OránAlMomento. 

Los hechos sucedieron el lunes al mediodía, y desde ese momento se aplicó un operativo para encontrarlo. Finalmente, el martes fue encontrado en Pichanal a bordo de una moto, en donde intentó escapar hacia un descampado, abandonó la moto y corrió, pero fue alcanzado y reducido.

